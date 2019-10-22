فيديو متداول لشخص يطلق النار عشوائيا بحي سكني في السعودية

استخدم مواطن سعودي سلاحا رشاشا، في إطلاق النار، باتجاه منزل، وسط أحد الأحياء السكنية في محافظة حفر الباطن، بالمملكة العربية السعودية، بصورة أثارت زعر المواطنيين.

وتداول نشطاء على "تويتر" مقطع فيديو، قالوا إنه لرجل يطلق النار بصورة عشوائية، لكنهم أوضحوا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليه.

وتقول الشرطة أنها تلقت بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل، بحسب موقع صحيفة المناطق السعودية.

#شرطة_الشرقية: القبض على مواطن أطلق النار باتجاه أحد المنازل وهو بحالة غير طبيعة وضبط سلاح رشاش بحوزته ..https://t.co/J87X9HxqsQ pic.twitter.com/mTzzLqHIve — جوال المنطقة الشرقية (@JawalAlsharqya) October 22, 2019

وقالت إنه "تم إلقاء القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وضبط بحوزته سلاح رشاش، مؤكدة أنه لم يتعرض أحد لأي سوء بسبب هذا الأمر".