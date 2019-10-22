فيديو متداول لشخص يطلق النار عشوائيا بحي سكني في السعودية

وتداول نشطاء على "تويتر" مقطع فيديو، قالوا إنه لرجل يطلق النار بصورة عشوائية، لكنهم أوضحوا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليه.
#اطلاق_نار_حفر_الباطن pic.twitter.com/aVJGV6X3Lp— صالح بن أحمد (@SalehAlsfir) October 22, 2019
وتقول الشرطة أنها تلقت بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل، بحسب موقع صحيفة المناطق السعودية.
#شرطة_الشرقية: القبض على مواطن أطلق النار باتجاه أحد المنازل وهو بحالة غير طبيعة وضبط سلاح رشاش بحوزته ..https://t.co/J87X9HxqsQ pic.twitter.com/mTzzLqHIve— جوال المنطقة الشرقية (@JawalAlsharqya) October 22, 2019
وقالت إنه "تم إلقاء القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وضبط بحوزته سلاح رشاش، مؤكدة أنه لم يتعرض أحد لأي سوء بسبب هذا الأمر".
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