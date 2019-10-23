أمطار لمدة 263 يوما سنويا في كولونيا... السفارة الألمانية تعلق على طقس مصر

علقت السفارة الألمانية في القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، على الأمطار الغزيرة التي شهدتها أمس عدد من المحافظات المصرية.

ونشرت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، منشورا، قالت فيه: "صباح الخير!، نتمنى لجميع الذين تأثروا بالأمطار الغزيرة في مصر أن يكون اليوم قد مرّ على خير".

وتابعت السفارة الألمانية: "نتمنى للجميع السلامة في طريقهم اليوم".

وأضافت السفارة: "هل تعلم أن مدينة كولونيا تسجل سنويا ما معدله 263 يوم ممطر وميونيخ 193 وبرلين 148؟".

يشار إلى أن يوم الثلاثاء، سقطت أمطارا غزيرة على أجزاء من مصر، ما جعل الحكومة تقرر إغلاق المدارس والجامعات في ثلاث محافظات من بينها القاهرة، اليوم الأربعاء، نتيجة تنبؤات بأمطار أكثر غزارة.

وقال بيان الحكومة: "بناء على تقارير من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة (الأربعاء) على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث اليوم فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بجميع المدارس والجامعات".

وقالت مصادر في محافظة السويس شرق القاهرة، إن الأمطار الغزيرة تسببت يوم الثلاثاء في إغلاق طريق القاهرة السويس أمام حركة المرور. وأضافت أنه جار إنقاذ سيارات عالقة في الطريق، وفقا لـ"رويترز".