لماذا يجب عليك زيارة مملكة بوتان في عام 2020

إذا كنت تسعى إلى اكتشاف واحدة من آخر المناطق السحرية التي لم تمسها يد التخريب ولا تزال فيها الحكمة القديمة، فأفضل مكان يمكنك الذهاب إليه هو مملكة بوتان الواقعة على جبال الهيمالايا.

هناك العديد من قمم الجبال في الشمال والتي هي أكثر من 7000 متر، أعلى قمة في البلاد ترتفع إلى 7570 مترا في السحب، وتغطي معظم الجبال في شمال بوتان مع الثلوج الأبدية والجليد.

أكثر من 90% من السكان يعيشون في المناطق الريفية ويعملوا في الزراعة وتربية المواشي، المحصول الرئيسي الذي يزرع في بوتان هو الأرز.

وتقع العاصمة تيمفو التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16000 نسمة في منتصف الوادي الجميل والتي تقع وسط المناظر الطبيعية الجبلية النضرة والخضراء، فمن المستحسن أن تأخذ من الوقت للتمتع بالجمال الطبيعي لبوتان، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي زيارة بعض الحدائق الوطنية والمناطق المحمية الأخرى.

من بين الأماكن الأكثر إثارة للاهتمام هي حديقة "بومديلينغ" للحياة البرية والمعروفة بالتنوع البيولوجي الضخم، وحديقة جيغمي دورجي الوطنية، التي أنشئت في عام 1975، وحديقة رويال ماناس الوطنية، وهي أول منطقة محمية في البلاد ، وحديقة سينتينيال وانجتشوك باعتبارها أكبر حديقة وطنية في البلاد، التي أنشئت في عام 2008.

أما إذا أردتم رؤية الوجه الحقيقي لـبوتان، عليكم بزيارة قرية ريشينجانج، ذلك لأنها نموذج مصغر لمملكة بوتان، فستدهشون لطراز البيوت الخشبية الجميلة، المزخرفة برسوم ولوحات فنية ترمز إلى فالوس بوذا الأكبر، وهو جزء مهم في ثقافة البلد، ورمز مقدس للأهالي، فبيوتهم لا تخلو من فالوس، طارد الأرواح الشريرة، تيمّناً به واعتقاداً منهم بقوته الروحانية الكبيرة لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم.

كما أن أهالي بوتان متيقنون بأن سر سعادتهم هو ذلك السلام المتآلف بينهم وبين الحيوانات التي تسكن أدغال الغابة هناك، ويؤمنون بوجود علاقة وطيدة بين السعادة والطبيعة، التي يقدسونها ويعتبرونها مصدر رزقهم وعيشهم