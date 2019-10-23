بالفيديو... شقيقة كيم كاردشيان تحقق رقما قياسيا جديدا بهذا المقطع

حققت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، شقيقة كيم كاردشيان، رقما قياسيا جديدا عبر تطبيق "TikTok" لمقاطع الفيديو.

وذكر موقع "ذا فيرج" أن جينر نجحت في اختراق حاجز المليار مشاهدة عبر تطبيق "تك توك" بعد أسبوع من نشرها مقطع فيديو تغني فيه لابنتها ستورمي أغنية "rise and shine"، والذي صنف كأسرع فيديو يحقق هذا الرقم.

أحدث الفيديو ضجة بين الرواد من جولة كايلي في مكاتب Kylie Cosmetics لمنتجات المكياج، وخلال تلك الجولة نقلت كايلي متابعيها إلى غرفة نوم ابنتها ستورمي في المكتب، حيث كانت الطفلة نائمة في سريرها.

وحاولت كايلي إيقاظها وغنت لها أغنية rise and shine. وسرعان ما أعاد مشتركو تطبيق "تك توك" كلمات تلك الأغنية وركبوها على مقاطع الفيديو الخاصة بهم وأرفقوها بهاشتاق "#RiseandShine".

يشار إلى أن "تك توك" هو تطبيق اجتماعي مخصص لنشر الفيديوهات وتقديمها بأسلوب إبداعي للآخرين.