اتهام زوجة زيلينسكي بعدم احترام إمبراطور اليابان

انتقد مستخدمو الإنترنت صورة السيدة الأولى لأوكرانيا يلينا زيلينسكايا خلال حفل استقبال عند إمبراطور اليابان ناروهيتو، متهمين إياها بعدم احترام الإمبراطور.

ظهرت زوجة رئيس الدولة علنا ​​في ثوب وقفازات بلون الليمون. ولم يعجب لون الفستان المستخدمين.

وكتبت ليسيا تكاتش على فيسبوك: "لا يلبس ممثلو الوفود الأجنبية الملابس الصفراء أبدًا في حفل استقبال رسمي في اليابان. لأنه إما عدم احترام للإمبراطور، أو إظهار للعلاقات مع أسرة الإمبراطور".

ووافقتها سفيتلانا إيفانوفا: "هذا اللون للفستان! إهانة للملوك! أوكرانيا الآن لن تتفق مع اليابان".

وقالت كسينيا سفاروفسكي: "من الواضح أن المسؤول عن أزياء السيدة الأولى مخرب".

في اليابان في القرن الثامن، تم وضع نظام من الألوان الممنوعة. وهو موجود حتى الآن، لكن لم يعد له وضع قانوني. على وجه الخصوص، تم استخدام اللون الأصفر فقط للملابس الخارجية للإمبراطور: كان ممنوع لأي شخص باستثناء الملك الياباني. حتى يومنا هذا، الملابس اليابانية الاحتفالية للإمبراطور فقط بلون الأصفر.