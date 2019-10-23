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18:25 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    ممثل ورياضي ايسلندي، حائز على جوائزعدة في مسابقات بطولة لقب أقوى رجل في العالم - هافثور بغورنسون، والرياضي الروسي ورافع أثقال كيريل ساريشيف (يمين) في مطار شيريميتيفو الدولي

    بالفيديو... أقوى 20 رجلا في العالم يتواجدون في دولة عربية

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
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    كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أقوى رجل في العالم " ورلد ألتيميت سترونغ مان" في الشرق الأوسط عن تفاصيل النسخة الثانية من الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه دبي يومي الخميس والجمعة، ويتنافس فيه 20 رجلا من أقوى الرياضيين العالميين.

    ووفقا لوكالة "وام"، تحدث سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومارك بويد مدير بطولات ألتيميت سترونغ مان العالمية، ومارتين بونش المدير العام للعمليات، وإدي هول بطل العالم الشهير في بطولات ألتيميت سترونغ مان وصاحب الرقم القياسي في حمل الأوزان، والبطل العالمي والنجم السينمائي الشهير هافثور بيرجسون حامل لقب بطولة العالم.

    يأتي تنظيم النسخة الجارية تزامنا مع فعاليات تحدي دبي للياقة وتنافس الأبطال الأقوى في العالم تحت أطول برج في العالم ما يعكس الترابط بين الحدث والمدينة ورموزها الحضارية والمعمارية الشامخة .

    و يقام اليوم الثاني من البطولة بمضمار "ميدان المضمار" الأكبر والأجمل لسباقات الخيول في العالم الذي يستضيف كأس دبي العالمي للخيول والعشرات من الفعاليات الرياضية والمجتمعية والثقافية والاقتصادية.

    وقال سعيد حارب: "هذه البطولة تكتسب أهمية كبرى لدينا وهي تحتل مكانة مميزة في أجندة فعالياتنا السنوية المتنوعة بعدما أصبحت دبي ملتقى النجوم وأبطال العالم".

    وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة على انطلاق البطولة في تمام الساعة السادسة مساء غد بتوقيت الإمارات، في منطقة برج بلازا داون تاون دبي خلف برج خليفة.

    ويسعى الرياضيون المشاركون من أبطال العالم إلى كسر الأرقام القياسية العالمية في رفع أثقل الأوزان، من خلال محاولتهم رفع أوزان تزيد عن 500 كيلوغرام.

    وتنطلق منافسات اليوم الثاني مساء بعد غد في ميدان وسيقوم المشاركون بالتنافس على سحب شاحنات يزيد وزنها عن 30 طنا باستخدام الحبال للوصول بها إلى مسافة محددة في أقصر وقت ممكن.

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    الكلمات الدلالية:
    دبي, الإمارات, أقوى رجل في العالم
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