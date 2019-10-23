فارس كرم يلغي حفلة بالمغرب بسبب الأوضاع في لبنان

اعتذر الفنان اللبناني، فارس كرم، عن إلغائه الحفلة التي كان مقررا إحيائها في المغرب بسبب الأحداث التي يمر بها لبنان حاليا.

وكتب فارس كرم في تغريدة على صفحته الرسمية ب"تويتر"،"نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل".

نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل .F.K — Fares Karam (@fareskaram) 23 октября 2019 г.

يذكر أنه قد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الاثنين الماضي، قبيل ساعات من انتهاء المهلة، التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.