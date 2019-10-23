شركة سياحية تمنع سيدة من ركوب سفنها مدى الحياة... والسبب "سيلفي"

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن السيدة التي كانت على متن سفينة سياحية تابعة للشركة، تسلقت السياج الحديدي لشرفة غرفتها محاولة الاتكاء عليه من الخارج من أجل التقاط سيلفي.

وعندما علمت الشركة الشركة السياحية التي كانت تنظم الرحلة بما حدث، اتخذت إجراءات صارمة ردا على الخطوة التي قامت بها السيدة، وقررت منعها من ركوب سفنها مدى الحياة بسبب تعريض حياتها للخطر من أجل صورة سيلفي.

وأضافت الصحيفة أن السيدة تسلقت سياج شرفتها بشكل خطير دون مبالاة من أجل التقاط الصورة، حسبما جاء في البيان الذي أصدرته شركة "رويال كاريبين" للسياحة البحرية.

وأبلغ أحد المسافرين طاقم السفينة، بعدما شاهد كيف كانت السيدة تتسلق السياج الحديدي للشرفة، حيث أنه لم يكن يعلم نواياها، وقال إنه "بدافع الخوف عليها أبلغ طاقم السفينة"، الذي قام بالبحث عنها وعن شريكها في الرحلة، وقد أٌرغم الاثنان على مغادرة السفينة، التي كانت في طريقها إلى لابادي في جزيرة هايتي في البحر الكاريبي.