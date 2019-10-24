عقب 40 عاما من الهروب... القبض على متهم بالقتل في الـ86

عقب 40 عاما من الهروب، تم القبض على الأميركي والتر جيمس ماسون صاحب الـ86 عاما في قضية قتل.

ووفقا لشرطة ولاية أيداهو، حدثت جريمة القتل قبل 40 عاما، وتم القبض على ماسون في ولاية تكساس، حيث كان يعيش تحت الاسم المستعار والتر جيمس أليسون.

في 22 سبتمبر/أيلول عام1980، عثر على دانيال ماسون ميتا برصاصة في الرأس داخل حانة ناد رياضي في كلايتون بولاية أيداهو.

After nearly four decades on the run, Walter James Mason, 86, has been arrested in connection with a decades-old murder case https://t.co/nKJML3JgVe — CNN (@CNN) October 22, 2019

وكان ماسون، الذي يعيش ويعمل في المنطقة هو المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل، وحاولت شرطة ولاية أيداهو تعقبه، لكنه هرب منها.

وبعد مرور عقود، وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تم تحديد موقع ماسون في تكساس، وتأكيد هويته عن طريق مطابقة بصمات أصابعه.

وفي 13 أكتوبر، تم نقل ماسون إلى أيداهو، واحتجازه، حيث ينتظر محاكمته بتهمة القتل من الدرجة الأولى.