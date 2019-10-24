الآثار المصرية تكشف حالة معبد الكرنك عقب اندلاع حريق

أكد مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الحريق الذي اندلع في أحد المقاهي المجاورة لمعابد الأقصر لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو مادية، وأن معبد الكرنك سليم وآمن ولم تصل إليه النيران.

وقال وزيري: "هيئة الحماية المدنية سيطرت على النيران التي اندلعت، مساء الأربعاء، في مقهى موجود قبل مركز زوار معبد الكرنك"، مشيرا إلى أن الحريق ليس له صلة بمعبد الكرنك.

وأوضح وزيري أن السلطات الأمنية والتنفيذية توجهت مباشرة إلى مكان الواقعة، وتبين من معاينة قوات الأمن أن الحريق اندلع في أحد المقاهي خارج أسوار معبد الكرنك.

وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده خارج حدود الكافيتريا، حيث تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، دون وقوع إصابات في الأرواح مع حدوث تلفيات في الموقع.