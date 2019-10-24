الآثار المصرية تكشف حالة معبد الكرنك عقب اندلاع حريق

وقال وزيري: "هيئة الحماية المدنية سيطرت على النيران التي اندلعت، مساء الأربعاء، في مقهى موجود قبل مركز زوار معبد الكرنك"، مشيرا إلى أن الحريق ليس له صلة بمعبد الكرنك.
الأثار تؤكد سلامة #معبد_الكرنك من حريق أمسhttps://t.co/zesNFXBHCk pic.twitter.com/nAowB8O8CY— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) October 24, 2019
وأوضح وزيري أن السلطات الأمنية والتنفيذية توجهت مباشرة إلى مكان الواقعة، وتبين من معاينة قوات الأمن أن الحريق اندلع في أحد المقاهي خارج أسوار معبد الكرنك.
وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده خارج حدود الكافيتريا، حيث تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، دون وقوع إصابات في الأرواح مع حدوث تلفيات في الموقع.
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