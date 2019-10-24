تعليق ناري لهيفاء وهبي على خطاب الرئيس اللبناني

وجاء في التغريدة: "كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة، معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8ايام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر".
كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 24, 2019
معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8ايام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر! #لبنان_ينتقض#لبنان_ثورة
في سياق متصل، علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الاحتجاجات والتظاهرات التي اجتاحت لبنان، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.
وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غردت هيفاء وهبي، أمس الجمعة: "ما في أحلى من الشعب اللبناني لما يكون إيد واحدة وشعاره واحد، بلا انتماء سياسي".
وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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