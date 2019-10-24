الحق ما بيموت... ردة فعل ابنة هيفاء وهبي وحفيدتيها على مظاهرات لبنان

أعلنت زينب فياض ابنة المغنية هيفاء وهبي تضامنها مع الاحتجاجات اللبنانية من خلال صورة لها مع ابنتيها وهن رافعات العلم اللبناني، نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت على الصورة : "الحق ما بيموت.. كلن يعني كلن".

وجاء ذلك بعد دقائق من إعلان والدتها النجمة هيفاء وهبي عن خيبة أملها بخطاب الرئيس اللبناني ميشال عون.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZNF | زينب نصر فيّاض (@zainabnfayad) 23 Окт 2019 в 2:57 PDT

ورغم أن ابنة هيفاء وهبي زينب فياض تعيش في الكويت، إلا أنها تفاعلت بشكل كبير مع الاحتجاجات في لبنان، ونشرت العديد من الصور عبر إنستغرام تعلن فيها تضامنها مع التظاهرات، بداية بصورة سوداء حملت كلمة "لبنان" بالأبيض مرورًا بصورتها عليها العلم اللبناني ثم عدة صور للتظاهرات في لبنان.

في سياق متصل، علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الاحتجاجات والتظاهرات التي اجتاحت لبنان، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غردت هيفاء وهبي، يوم الجمعة الماضي: "ما في أحلى من الشعب اللبناني لما يكون إيد واحدة وشعاره واحد، بلا انتماء سياسي".

وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.