بعد أن أصبح طبيب أسنان... سوري يوجه رسالة لوالده المصاب بمتلازمة "داون"

حرص شاب سوري يدعى، صادر عيسى، على توجيه الشكر لوالده المصاب بمتلازمة "داون"، بعد أن بات في العام الثالث من كلية طب الأسنان.

وأعرب الشاب عن فخره بوالده الذي حرص على تربيته وتعليمه رغم إصابته بمتلازمة "داون"، ناشرا صورة له برفقة والده عبر حسابه على "إنستغرام"، لاقت انتشارا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي.

ويقول صادر عن والده: "هو يحاول فعل كل ما بوسعه، ليؤمن لنا حياة كريمة. دائما ما يغدق علي بحب غير مشروط، كما أنه محبوب للغاية من الجميع".

وأضاف صاحب الـ21 عاماً: "هو دائما ما يقدم لي كل الدعم، وأكون سعيداً للغاية حينما يتفاخر أمام الجميع بأن ابنه طبيب أسنان".

View this post on Instagram 💙💛 A post shared by Sader Issa||صادر عيسى (@saderissa) on Aug 17, 2019 at 12:15pm PDT

ونشر صادر صورة له مع والده، معلقا: "حافظ على وظيفته 25 عاما، حافظ على زواجه 23 عاما، يدعم طفله منذ 21 عاما، هذه الأشياء كلها ليست سهلة. لا يمكنني أن أشعر بالفخر تجاهك أكثر".

"متلازمة داون"، متلازمة تنتج عن تغير في الكروموسومات؛ حيث توجد نسخة إضافية من كروموسوم 21 أو جزء منه في الخلايا، مما يسبب تغيرا في المورثات.

وتتسم الحالة بوجود تغييرات كبيرة أو صغيرة في بنية الجسم، كما يصاحبها في الأغلب ضعف في القدرات الذهنية والنمو البدني، ومظاهر مميزة لشكل الوجه.