بالفيديو... تحقيق حلم طفل مصاب بشلل في الدماغ بركوب لوح التزلج

انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طفل صغير مصاب بشلل في الدماغ وتقوم والدته بمساعدته في اللعب بلوح التزلج.

وأظهر مقطع الفيديو البهجة والابتسامة على وجه الطفل بعد تمكنه من العب بلوح التزلج، وتحقيق أمنيته، حيث يعاني من شلل في الدماغ يمنعه من الوقوف والحركة.

وذكر موقع "لاتيستلي" أن الطفل البرازيلي جواو، أصيب بسكتة دماغية عندما كان عمره عامين، وأصيب بالشلل الدماغي، وكان لديه دائما حلم التزلج.

[THREAD] well, we go viral and apparently - according to this tweet - I'm the "mother of the year":https://t.co/7wPKM0lOKF i’m mom of the smiling boy skating who has cerebral palsy. his name is joão, he's 7 years old, and this other video is from the first time he felt it: pic.twitter.com/UCvnjj4YUR — Lau Patron (@PatronLau) October 22, 2019

وكانت والدته لاو باترون، تساعده في التزلج على الجليد، وعندما نشرت ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت الأم المثالية للعام.

وقالت الأم أن الجهاز الذي تساعد به طفلها في التزلج، ليس من صنعها، مشيرة إلى أن إحدى الشركات هي من ساعدت نجلها في تحقيق حلمه.