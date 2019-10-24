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17:34 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    عادل إمام

    بعد انتشار شائعات مرضه... ظهور نادر للفنان عادل إمام

    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    منوعات
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    بعد انتشار شائعات عن مرضه خلال الفترة الماضية، أطل الفنان المصري عادل إمام، على جمهوره، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وشارك حساب "إمام" الرسمي على موقع "فيسبوك"، أمس الأربعاء، صورة من احتفاله بعيد ميلاد الممثلة المصرية، داليا البحيري، وذلك من موقع أحدث مسلسلاته التلفزيونية "فلانتينو"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

    كما نشر رامي إمام، مخرج المسلسل، والنجل الأكبر لعادل إمام، مقطع مصور من الاحتفال، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، للتواصل الاجتماعي، والذي أشار إلى أن الحفل كان مفاجأة لداليا البحيري.

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    Ramadan 2020

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    وقال عادل إمام (79 عاما) في المقطع المصور إن داليا البحيري لم تسبب مشاكل أبدا خلال تصوير مسلسل "فلانتينو"، موضحا أنها منضبطة وفنانة بالمعنى الحقيقي، وأنها تجسد أدوارها بمنتهى الصدق والأمانة.

    ويجسد عادل إمام ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبد المجيد فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

    ويعد هذا المسلسل هو العمل الثانى الذى يجمع داليا البحيرى بعادل إمام، إذ سبق وشاركته بطولة فيلم "السفارة فى العمارة" عام 2005.

    ومسلسل "فالنتينو" بطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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