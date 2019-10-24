بالفيديو... تامر حسني يطلب مساعدة عاجلة من جمهوره

طلب الفنان المصري، تامر حسني، من جمهوره، مساعدة عاجلة، اليوم الخميس، والمتعلقة بطفل صغير.

وشارك "حسني" جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطع مصور لأحد الأطفال وهو يؤدي أغنيته "رحلة الحياة" من ألبوم "عمري ابتدا".

وعلق تامر حسني على الصورة، موجها حديثه للطفل الموهوب: "إنت مين واسمك إيه يا موهبة فذة أنت، قولي بسرعة، أرجوك كلمني، يا جماعة ساعدوني ألاقي الموهوب ده".

View this post on Instagram #تامر_حسني يبحث عن طفل غنى أغنية #رحلة_الحياة A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Oct 24, 2019 at 4:03am PDT

وأغنية "رحلة الحياة" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد ‏إبراهيم.‏

من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني طرح أحدث أفلامه "الفلوس" في دور العرض السينمائية، والذي يشاركه بطولته ‏زينة، ‏وخالد ‏الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج ‏سعيد ‏الماروق.‎