"طلعت بعيد عن ناسك"... إليسا تهاجم الرئيس اللبناني بعد تعليقه على مظاهرات لبنان

هاجمت الفنانة اللبنانية، إليسا، الرئيس اللبناني، ميشال عون، بعد إلقاء خطابه، اليوم الخميس، والذي علق من خلاله على التظاهرات الجارية في بلاده، اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وغردت إليسا باستنكار عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس:

كنت مفكرتك بي الكل يا فخامة الرئيس. طلعت بعيد عن ناسك، ومش ناوي حتى تفكر بحل إذا قرّب عا صهرك! سماع صوت الناس فخامتك، والفساد منعرف وين ومين وكيف!.

كنت مفكرتك بي الكل يا فخامة الرئيس. طلعت بعيد عن ناسك، ومش ناوي حتى تفكر بحل إذا قرّب عا صهرك! سماع صوت الناس فخامتك، والفساد منعرف وين ومين وكيف! — Elissa (@elissakh) October 24, 2019

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في خطاب تلفزيوني إلى اللبنانيين، اليوم الخميس، إن النظام في لبنان لن يتغير في الساحات، وإنما من خلال المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن "الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشاكلنا".

ورفض عون الدعوات إلى إسقاط النظام في الساحات، داعياً إلى الحوار لإنقاذ البلاد، ومقراً في الوقت ذاته بأن محاربة الفساد تواجه عراقيل.

وتوجه عون في خطابه التلفزيوني إلى اللبنانيين، قائلا:

أعزائي كلمتي لكم اليوم في ساحات الاعتصام أو في منازلكم، المشهد يؤكد أن الشعب اللبناني حي قادر على الانتفاض وإيصال صوته وأن الحريات في لبنان بألف خير، لكن هذا المشهد لم يكن يجب أن يحصل وصرختكم كانت يجب أن تكون صرخة فرح وليس وجع.

وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويتمسك المحتجون بالشارع، فيما تسيطر حالة الشلل التام في مختلف المناطق اللبنانية وسط إقفال عدد من الطرق في البقاع والشمال والجنوب وبيروت، ما دفع المصارف اللبنانية والمدارس والجامعات والاسواق التجارية إلى الإقفال طوعاً.