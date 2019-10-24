بالفيديو... طليق الفنانة بوسي يكشف سبب اختفائها بعد منعها من السفر

وأفصح فطين سعيد، طليق المطربة الشعبية المصرية، عن قيمة المبلغ الكلي للشيكات المقدمة ضد بوسي، وهي ما يزيد على 30 مليون جنيه، بحسب تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما".
طليق بوسي يكشف المبلغ الكلي للشيكات المقدمة ضد بوسي— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) October 24, 2019
ترقبوا اللقاء كاملًا الليلة على #عرب_وود pic.twitter.com/wtmJu5KE8B
وكان النائب العام المصري، قد أصدر قرارين، رقمي 390 و391، ضد الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة ببوسي، يفيد بمنعها من السفر وعدم مغادرة البلاد.
ويأتي قرار منع بوسي من السفر، بناء على الحكم النهائي الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات، في جريمة إصدار شيك بمبلغ مليوني جنيه، بدون رصيد وهو واجب التنفيذ، بالإضافة إلى الحكم الغيابي الصادر من محكمة الهرم، بالحبس 3 سنوات و100 ألف جنيه كفالة، بسبب شيك بمبلغ 15 مليون جنيه.
وأضاف طليق بوسي لبرنامج "عرب وود"، أنها لجأت لأساليب غير شرعية حتى لا تسدد له الأموال التي اقترضتها منه طوال 10 سنوات من العمل سويا، وأكد أنه تعرف عليها في بدايتها ولم تكن تملك سوى الملابس التي ترتديها.
طليق بوسي : "لما عرفتها شنطة هدومها الطقم اللي عليها"— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) October 24, 2019
ترقبوا اللقاء كاملًا الليلة على #عرب_وود pic.twitter.com/URWcJ0zPRF
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وعلى الرغم من انتشار خبر إلقاء القبض على بوسي، فإنها نشرت عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورا لها من لندن، ولم تعلق عليها.
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