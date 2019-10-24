بالفيديو... طليق الفنانة بوسي يكشف سبب اختفائها بعد منعها من السفر

كشف الزوج السابق للمطرب المصرية، بوسي، اليوم الخميس، عن سبب اختفائها الفني خلال الفترة الماضية، وذلك بعد صدور قرار رسمي بمنعها من السفر.

وأفصح فطين سعيد، طليق المطربة الشعبية المصرية، عن قيمة المبلغ الكلي للشيكات ‏المقدمة ضد بوسي، وهي ما يزيد على 30 مليون جنيه، بحسب تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما".

طليق بوسي يكشف المبلغ الكلي للشيكات المقدمة ضد بوسي



ترقبوا اللقاء كاملًا الليلة على #عرب_وود pic.twitter.com/wtmJu5KE8B — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) October 24, 2019

وكان النائب العام المصري، قد أصدر قرارين، رقمي 390 و391، ضد الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة ببوسي، يفيد بمنعها من السفر وعدم مغادرة البلاد.

ويأتي قرار منع بوسي من السفر، بناء على الحكم النهائي الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات، في جريمة إصدار شيك بمبلغ مليوني جنيه، بدون رصيد وهو واجب التنفيذ، بالإضافة إلى الحكم الغيابي الصادر من محكمة الهرم، بالحبس 3 سنوات و100 ألف جنيه كفالة، بسبب شيك بمبلغ 15 مليون جنيه.

وأضاف طليق بوسي لبرنامج "عرب وود"، أنها لجأت لأساليب غير شرعية حتى لا تسدد له الأموال التي اقترضتها منه طوال 10 ‏سنوات من العمل سويا، وأكد أنه تعرف عليها في بدايتها ولم تكن تملك سوى الملابس التي ترتديها.‏

طليق بوسي : "لما عرفتها شنطة هدومها الطقم اللي عليها"



ترقبوا اللقاء كاملًا الليلة على #عرب_وود pic.twitter.com/URWcJ0zPRF — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) October 24, 2019

View this post on Instagram A post shared by Bosy (@bosyofficial) on Sep 15, 2019 at 4:29pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Bosy (@bosyofficial) on Sep 18, 2019 at 6:29am PDT

​وعلى الرغم من انتشار خبر إلقاء القبض على بوسي، فإنها نشرت عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورا لها من لندن، ولم تعلق عليها‏.