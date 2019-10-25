أصبحت تشبه وفاء الكيلاني... ضجة بسبب منى زكي

انتشرت صورة للفنانة المصرية منى زكي، على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت ضجة بين متابعيها، الذين أكدوا أنها أصبحت تشبه الإعلامية وفاء الكيلاني.

قال جمهور الفنانة إن الصورة المتداولة التي تم التقطاها لها مع زوجها الفنان أحمد حلمي في أثناء تواجدهما بحفل ممر دبي، "تشير إلى أن منى زكي خضعت لعملية تجميل".

منى زكي تعطي ع وفاء الكيلاني اكثر https://t.co/vxci77U0Di — الـعس (@IamS3DAllah) October 25, 2019

وأضاف البعض أن سر ظهورها بهذا الشكل لأنها خضعت إلى عملية تجميلة من خلال حقنها بالبوتكس.

منى زكي تحولت الى#وفاء_الكيلاني — Somaia Soma (@Soma3813) October 25, 2019

​ودشن رواد التواصل الاجتماعى على موقع "تويتر" هاشتاغ يحمل اسم وفاء الكيلاني، مؤكدين أن منى زكى تحولت إلى نسخة من الإعلامية الكبيرة.

انا دماغي لفت هي دي منى زكي ولا وفاء الكيلاني😂💔 — wafaa (@fofh__17) October 25, 2019

وكانت الفنانة منى زكي شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بصورة جديدة لها خلال تواجدها في دبي.