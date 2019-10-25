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    الفنان المصري أحمد السقا مع المخرج المصري شريف عرفة

    تكريم مخرج فيلم "الممر" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

    © AFP 2019 / AMRO MARAGHI
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    أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، اليوم الجمعة، عن تكريم المخرج المصري، شريف عرفة، بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، في افتتاح الدورة الـ41، تقديرا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها 22 فيلما روائيا طويلا.

    وقال حفظي في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للمهرجان، إنه يعتبر المخرج شريف عرفة أحد أيقونات السينما المصرية، لأنه يجيد استخدام سحر السينما في إبهار الجمهور، واستطاع في أعماله أن يجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، مشيرا إلى أنه مثل يحتذى به، لقدرته على التجدد ومواكبة تطورات الصناعة في أعماله، دون أن يتوقف به الزمن عند مرحلة معينة.

    وأضاف "استحق أن يضعه الجمهور وصناع السينما في مكانة خاصة لا ينافسه أحد عليها، كما أصبح علامة مسجلة، لدرجة أن أحدا عندما يسمع اسم شريف عرفة، يثق أنه سيكون أمام فيلم يقدم قيمة فنية وإنسانية ويحترم عقل المتفرج، فكان طبيعي أن يتم ترجمة كل ما سبق إلى ارتباط الجمهور بأفلامه، ليس فقط وقت طرحها في دور العرض، ولكن بالحرص على مشاهدتها كلما عرضت على شاشة التلفزيون".

    وأكد "حفظي" على أن مهرجان القاهرة يفخر بتكريم المخرج الكبير شريف عرفة في افتتاح الدورة 41، موضحا أن اللجنة الاستشارية العليا المهرجان، استقرت على منحه جائزة فاتن حمامة التقديرية منذ عام تقريبا، وأقرته بشكل نهائي في أول اجتماع تحضيري هذا العام.

    من ناحيته، أبدي المخرج شريف عرفة سعادته بالتكريم قائلا:

    "عندما رشحتني إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، للجائزة التقديرية التي تحمل اسم أيقونة الفن المصري والعربي فاتن حمامة، شعرت بأن هذا التكريم من بلدي يطوق عنقي، وأن اسم سيدة الشاشة العربية، يمنحني تقديرا استثنائيا، لذلك أشكر المهرجان على التكريم، والشكر موصول لكل من تفاعل يوما مع فيلم أو لقطة لي، فتلك هي جائزتكم".

    وتابع عرفة "لم أسع يوما إلى تكريم ولم انتظر أبدا جائزة، أقدم أفلامي للناس واحصل على مكافأتي من نظرات عيونهم، عندما يقبلون أو يعلقون أو يثار الجدل حول فيلم يحمل توقيعي، هذا هو منهجي، ليس فقط منذ أن بدأت مشواري كمخرج قبل نحو 30 عاما، ولكن بمجرد أن تعرفت على ملامح تلك الساحرة، وأنا شاب لم يبلغ بعد العشرين من عمره، يقف في الاستوديو مشدوها، وهو يتابع العمالقة الكبار كمساعد ثان أو ثالث، بينما هم يصنعون ويوثقون تاريخنا الجمالي، بإبداعهم الذي لا نزال نحيا على ومضاته".

    يشار إلى أن من أبرز أفلام شريف عرفة، الفيلم الكوميدي "الناظر" للفنان الراحل علاء ولي الدين، وفيلم الحركة "مافيا" من بطولة أحمد السقا، وفيلم "ولاد العم" من بطولة كريم عبد العزيز ومنى زكي، و"حليم" آخر أفلام الفنان الراحل أحمد زكي، وفيلم "الممر"، الذي طرح العام الحالي، ويتناول أحداث حقيقية قام بها الجيش المصري، بعد هزيمة 5 يونيو/حزيران 1967، وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فلوكس وهند صبري، وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا. 

    وتقام الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 20 إلي 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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    الكلمات الدلالية:
    مهرجان القاهرة السينمائي, أفلام, سينما, شريف عرفة
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