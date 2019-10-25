بالصور... تفاصيل زيارة المطربة الأمريكية كاتي بيري السرية إلى مصر

ذكرت تقارير مصرية، أن المطربة الأمريكية الشهيرة، كاتي بيري، قامت بزيارة سرية إلى مصر خلال الأيام الماضية، للاستمتاع بمعالمها السياحية.

وزارت كاتي بيري عددا من مناطق الجذب السياحي المصرية، مثل واحة سيوة بمرسى مطروح، بحسب ما ذكرته مجلة "إيجيبت توداي".

ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم"، فإن كاتي بيري وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، الأحد الماضي، بطائرتها الخاصة، كما أنها زارت العديد من الأماكن الجغرافية في الصحراء البيضاء والسوداء.

وتم تداول صورة للمطربة الشابة من زيارتها السرية إلى مصر، وهي تجلس بداخل سيارة برفقة مرشد سياحي يدعى عبد الله سليمان، وهي مرتدية جلبابا محليا، وترفع علامة النصر.

Famed American star Katy Perry is currently in Egypt, where she visited a number of Egyptian tourist attractions such as Siwa Oasis, White Dessert among others.



Details at: https://t.co/c7pNXHct9h#EgyptToday #Egypt #Siwa #KatyPerry @katyperry @africaupdates pic.twitter.com/N3IUF3WVac — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) October 23, 2019

وخلال زيارتها السرية إلى مصر، أقامت كاتي بيري لمدة 3 أيام فى واحد من أغرب 10 فنادق فى العالم، وهو فندق "أدار أملال"، ومقره واحة سيوة.

وخرجت "بيري" مع أقاربها وطاقم يعمل معها بسيارة مجهزة ذات دفع رباعى، لتتناسب مع صحراء سيوة، وزارت بعض الأماكن السياحية، بدأت بقلعة شالى "سيوة القديمة"، ومعبد آمون وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وعين كليوباترا، أعقبها رحلة سفارى استغرقت عدة ساعات فى بحر الرمال الأعظم، ومنطقة بئر واحد السياحية والبحيرة الباردة، كما توجهت إلى أماكن الحفريات فى عمق الصحراء إلى جوار المناطق الجبلية، وقضت ليلة فى الصحراء بدأتها بمشاهدة غروب الشمس، وتم إيقاد الخشب وإعداد الشاى الزردة السيوى، الذى لقى إعجابها، أما العشاء فكان فى كامب وسط الصحراء وكان مضاء بالشموع الكبيرة، بحسب رواية المرشد عبد الله سليمان لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأشار "سليمان" أن وجبة العشاء التي تناولتها كاتي بيري مؤلفة من أرز وصينية جلاش بالجزر، وملوخية، وطاجن لحمة بالخضار، أم التحلية فكانت قرع عسلي.

وأضاف أنها حرصت على شراء بعض منتجات سيوة، خاصة عبوات من زيت الزيتون للطعام، فيما اشترى الطاقم المصاحب لها منتجات أخرى، منها أنتيكات مصنعة يدويا من «الملح الصخرى» الذى تشتهر به سيوة.

وأكد عبد الله سليمان أن كاتي بيري استمتعت بالفندق المقيمة فيه، وهو مقام على الطراز البيئى السيوي القديم حول جبل جعفر، ومبني بالكرشيف والملح وجميع المطاعم والغرف المقامة فيه بطراز واحد، ومضاءة بالشموع ولا توجد بها وسائل اتصال حديثة، مما يتميز بالخصوصية والطبيعة السيوية التى كان يعيش عليها أجدادنا.

واختتم تصريحاته قائلا: "لاحظت إعجاب كاتي بيري بكل ما شاهدته وعاشته خلال رحلتها، والتقطت معي صورا تذكارية، وأبدت رغبتها فى زيارة سيوة قريبا للتعرف على الأهالي عن قرب".

يشار إلى أن كاتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ35 اليوم الجمعة، الموافق 25 أكتوبر/تشرين الأول.