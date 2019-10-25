بالصور... محبو "الجوكر" يغزون سلالم برونكس

وأصبحت السلالم التي تربط بين شارعي شكسبير وأندرسون عند شارع ويست 167 تحمل اسم "سلالم الجوكر"، بفضل المشهد الذي يرقص فيه بطل الفيلم "آرثر فليك"، ويجسده الممثل، واكين فينيكس بانسجام، عقب تحوله من شخص يتعرض للاضطهاد والتنمر إلى أشهر شرير في عالم المجلات الهزلية "الكوميكس"، بحسب موقع "فالشر" الأمريكي.
When you visit, check out https://t.co/qc2jUsxztR and @TheBronxTourism and learn about some of our borough’s many fine attractions and restaurants...and spend some $$$ in The Bronx! https://t.co/wpBwGY4vcT— Ruben Diaz Jr. (@rubendiazjr) October 17, 2019
وبالفعل ستكتشف أن السلالم أصبحت مقترنة باسم "الجوكر"، في حال أن بحثت عنها عبر تطبيق "خرائط غوغل" الشهير.
It’s really called the Joker Stairs on google now (I just searched it).— Maybe: Candy (@_cvndy) October 15, 2019
Please, if you’re reading this and you’re not from around here (or ever been to the Bronx, Yankee stadium does not count) PLEASE DO NOT COME HERE.
Thanks,
Bronx Resident pic.twitter.com/s5u9gVPtyM
ونجح مشهد رقص "فينيكس" على السلالم في جذب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قبل 7 أشهر من طرح الفيلم في دور العرض السينمائية، وتحديدا منذ شهر نيسان/أبريل، عندما تم استخدام اللقطة كأحد الملصقات الدعائية للفيلم المثير للجدل.
وشارك العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تجربتهم عند وصولهم إلى "سلالم الجوكر"، بتقليد رقصه الإيقاعي، احتفالا بتحوله إلى "أمير الجريمة المهرج" الشرير.
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한국 유튜버 중에서는 내가 제일 처음 왔을껄 ㅋㅋㅋ 뒤에 러블리한 조커는 보너스 ㅋㅋㅋㅋ 리뷰 기대해주세요 ㅋㅋㅋ #조커 #조커계단 #영화 #리뷰 #유튜버꿈나무 I'm pretty sure I must be the first Asian youtuber to visit here lol look at that lovely #joker at #jokerstairs #bronx Скорее всего я первый азиат здесь смотри на ту прекрасную #джокер
فيما اكتفى البعض من زوار السلالم، بالتقاط صور "سيلفي" لهم، ولكن مع احتشاد العديد من محبي "الجوكر" على المكان أصبح الأمر مسببا لضيق سكان نيويورك، الذين يعانون من صعوبة في المرور عبر السلالم.
This really a tragedy pic.twitter.com/AsSFoP3cN1— GravitysEnemy (@GravitysEnemy) October 21, 2019
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وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أمس الخميس، أن فيلم "الجوكر"، يقترب من إحراز لقب غير مسبوق في تاريخ السينما العالمية، وهو "أعلى فيلم للكبار فقط تحقيقا للإيرادات".
ويعرض فيلم "الجوكر"، من بطولة الممثل الأمريكي واكين فينيكس، ومن إخراج تود فيليبس، رؤية خاصة لشخصية "الجوكر"، أشهر شرير في عالم مجلات "الكوميكس"، وألد أعداء "باتمان"، من خلال سردهم لقصة "آرثر فليك"، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة "غوثام"، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان "ستاند أب كوميدي" في المساء.
ولكن يواجه "آرثر" سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد "الجوكر"، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب "أمير الجريمة المهرج"، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.
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