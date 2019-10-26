فيديو وصور صادمة... هكذا سيكون شكل موظفي المكاتب بعد 20 عاما

كشفت دراسة حديثة عن الشكل الذي ستصبح عليه أجساد الموظفين المكتبيين بعد 20 عاما من العمل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ابتكرت الدراسة دمية بحجم وشكل الإنسان العادي، أطلق عليها اسم "إيما"، لتوضح من خلالها المخاطر الصحية التي تحدق بالموظفين الجالسين على مكاتبهم طوال الوقت.

وتظهر الدمية بظهر منحني نتيجة جلوسها على المكتب لسنين طويلة، بطريقة جلوس غير صحية.

More than a third of UK office workers spend seven to nine hours a day sitting at a desk. 'Emma' is a representation of the health problems they might face if working conditions don't change pic.twitter.com/HIb6jMsjnj — Reuters (@Reuters) October 24, 2019

ويظهر بطن الدمية منتفخا، وتعاني من توسع في الأوردة بسبب سوء تدفق الدم، بالإضافة إلى جفاف واحمرار في عينيها، ناتجة عن التحديق المتواصل في شاشات الكمبيوتر.

وكشفت الدراسة أن أكثر من 90% من العاملين في مكاتب بالمملكة المتحدة، يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بعملهم.

It is quite the look.



This is what some researchers say office workers of the future will look like in 20 years.



Emma has a hunched back, varicose veins, and red eyes. pic.twitter.com/6DUaHEjs7T — Ariana Lake (@arianaKXLY) October 25, 2019

وأوضحت الدراسة أن 50% من العاملين في بريطانيا يعانون بالفعل من مشاكل صحية مرتبطة بأعمالهم، حيث يواجه 49% منهم آلاما في العيون، ويعاني 49% من آلام الظهر، و48% يشكون من الصداع، نتيجة للعمل المكتبي.