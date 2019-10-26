"مراسلة هاتفية"... مواقع التواصل تشتعل بعد تسبب أصالة في بكاء ابنتها

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، توجه من خلالها رسالة مؤثرة إلى والدتها أثناء حضورها حفلا لها.

وقالت إنها تحبها فعلا مع الإشارة إلى أنها "كل حاجة في حياتها"، وأضافت أن مشاعر رائعة تنتابها عندما تشاهدها تغني عبر شاشة التلفزيون.

وشارفت على البكاء معربة عن فخرها الشديد بالفنانة وختمت: "بحبك قوي يا صولا". كما أرفق الفيديو بمراسلة هاتفية جرت بينها وبين والدتها وكتبت فيها: "ماماتي ماماتي إنت قلبي. إنت روحي إنت عقلي. إنت كل شي بهل دني. إنت الدنيا كلا. إنت روحي وقلبي".

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Oct 25, 2019 at 3:57am PDT

وكانت الفنانة السورية أصالة، أعربت أمس الجمعه، عن سعادتها بمشاركتها خلال فعاليات موسم الرياض ونجاح الحفل الغنائي الذي أقامته.