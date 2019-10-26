انطلاق سباق الألوان بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة الآلاف... فيديو

شارك آلاف الشبان والفتيات من السعوديين والوافدين الأجانب المقيمين في المملكة، والسياح الزائرين لها، صباح اليوم السبت، في سباق الألوان الترفيهي الأول من نوعه في العاصمة الرياض.

وتجمع الآلاف منذ ساعات الصباح الباكر في منطقة البوليفارد، التي تقع عند تقاطع طريق الأمير تركي الأول، مع طريق الأمير محمد بن سلمان، شمال العاصمة، مرتدين سترات بيضاء تحمل شعار السباق.

#ColorRun

اغلب المتسابقين من الفلبين ... حسيت اني في مانيلا مو في الرياض pic.twitter.com/6TeECtebjq — نايــ🇸🇦 F (@Subaei_Naif) 26 октября 2019 г.

وينطلق المتسابقون من دون تحديد زمن محدد للوصول، بينما يتعرضون لرش الألوان الزاهية خلال مسيرهم، الذي يتوقفون فيه مرارًا لالتقاط الصور قبل الوصول للنهاية والحصول على ميدالية تذكارية، بغض النظر عن توقيت الوصول.

فعالية جاءت تحت اسم "أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض"، ضمن فعاليات موسم الرياض، فيما يبلغ عدد المشاركين في المهرجان أكثر من 15 ألف مشارك.

اليوم صار #سباق_الالوان في فعاليات #موسم_الرياض وحظر تقريباً 20000 الف متسابق كلهم انبسطوا من هالفعالية 😁👍🏻

وكل من حضر مع أهله أو أخوياه صنعوا لهم ذكريات حلوة ما ينسوها 🙏🏻 pic.twitter.com/L9pecCRB5Z — بدر الهزّاع (@BdralH) 26 октября 2019 г.

ويأتي تنظيم السباق في الرياض بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى في محافظة الخبر.

وسباق الألوان هو واحد من مئات الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية التي أقيمت وستقام خلال موسم الرياض، الذي يقام على مدى 70 يومًا، بين 11 أكتوبر/تشرين الأول و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.