انطلاق سباق الألوان بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة الآلاف... فيديو

وتجمع الآلاف منذ ساعات الصباح الباكر في منطقة البوليفارد، التي تقع عند تقاطع طريق الأمير تركي الأول، مع طريق الأمير محمد بن سلمان، شمال العاصمة، مرتدين سترات بيضاء تحمل شعار السباق.
#ColorRun— نايــ🇸🇦 F (@Subaei_Naif) 26 октября 2019 г.
اغلب المتسابقين من الفلبين ... حسيت اني في مانيلا مو في الرياض pic.twitter.com/6TeECtebjq
وينطلق المتسابقون من دون تحديد زمن محدد للوصول، بينما يتعرضون لرش الألوان الزاهية خلال مسيرهم، الذي يتوقفون فيه مرارًا لالتقاط الصور قبل الوصول للنهاية والحصول على ميدالية تذكارية، بغض النظر عن توقيت الوصول.
#ColorRun pic.twitter.com/teY6kSk8BZ— نايــ🇸🇦 F (@Subaei_Naif) 26 октября 2019 г.
فعالية جاءت تحت اسم "أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض"، ضمن فعاليات موسم الرياض، فيما يبلغ عدد المشاركين في المهرجان أكثر من 15 ألف مشارك.
اليوم صار #سباق_الالوان في فعاليات #موسم_الرياض وحظر تقريباً 20000 الف متسابق كلهم انبسطوا من هالفعالية 😁👍🏻— بدر الهزّاع (@BdralH) 26 октября 2019 г.
وكل من حضر مع أهله أو أخوياه صنعوا لهم ذكريات حلوة ما ينسوها 🙏🏻 pic.twitter.com/L9pecCRB5Z
ويأتي تنظيم السباق في الرياض بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى في محافظة الخبر.
#سباق_الألوان #موسم_الرياض #الذوق_العام— حزام #النصر (@hzam_88) 26 октября 2019 г.
الاصفر عججججيب 💛 pic.twitter.com/fByZRKmFyP
وسباق الألوان هو واحد من مئات الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية التي أقيمت وستقام خلال موسم الرياض، الذي يقام على مدى 70 يومًا، بين 11 أكتوبر/تشرين الأول و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
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