"نتفليكس" تكشف عن الممثل الذي سيلعب بطولة أول مسلسلاتها باللهجة المصرية

أعلنت منصة البث الرقمي "نتفليكس"، اليوم السبت، عن الممثل الذي سيلعب بطولة أول مسلسلاتها باللهجة المصرية.

وكشفت "نتفليكس" عن أن الممثل المصري، أحمد أمين، سيقوم ببطولة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، مشيرة إلى أنه سيجسد دور الدكتور "رفعت إسماعيل"، وأن تصوير المسلسل سيبدأ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واشتهر أحمد أمين من تقديمه للبرنامج التلفزيوني الساخر "البلاتوه"، المذاع على فضائية "النهار" المصرية، وكذلك من تقديمه دور "سمسم" في المسلسل الكوميدي "الوصية"، الذي يشاركه بطولته الممثل أكرم حسني.

ومسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ويتناول سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور "رفعت إسماعيل" خلال فترة ستينيات القرن الماضي، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

وفي سياق متصل، قال عمرو سلامة، المخرج والمنتج التنفيذي لمسلسل "ما وراء الطبيعة" في بيان رسمى: "يقدم أحمد أمين أداء يتسم بالأصالة، مع حضور قوي على الشاشة، لذلك شعرنا بأنه الشخص المناسب لتجسيد شخصية الدكتور رفعت إسماعيل. ومع وجود ممثل موهوب مثله إلى جانب المؤثرات الخاصة المذهلة لدينا، نحن متشوقون للبدء بتصوير العمل الشهر المقبل".

وكانت شبكة "نتفليكس" الأمريكية، أعلنت في شهر مايو/أيار، عن إنتاج عمل فني جديد بعنوان "ما وراء الطبيعة"، وهي السلسلة التي كتبها الروائي المصري الراحل أحمد خالد توفيق، وأصبحت من الأكثر مبيعا في الشرق الوسط، حيث تخطت مبيعاتها حاجز الـ 15 مليون نسخة، وبذلك يكون أول أعمال "نتفليكس" من الدراما المصرية.