ثلاث شقيقات من تبوك السعودية يكسرن احتكار الرجال ويقتحمن مجال البناء والتعمير... فيديو

وحسب صحيفة "سبق" المحلية، فإن الفتيات أكدن في تصريح لبرنامج "أم بي سي، الذي يأتي بعنوان" في أسبوع" أن فكرة اقتحام مجال البناء جاءتهن من والدهن، وأبدينا تطلعاتهن إلى أن تكون هذه الفكرة مفيدة للمجتمع السعودي باعتبارهن أول فتيات انطلقن في هذا المجال، وسيكون لهن بصمة فيه.

وأضافت الصحيفة، أن ربى الكثيري قالت إن زبائنهن في البداية كانوا محدودين من أصحاب المنازل، وبعد مُضى الوقت، واكتساب الخبرة والإبداع والتطور في العمل، أصبحت تأتيهن الطلبات من أصحاب المحال التجارية.

ولفتت إلى أن تقبُّل المجتمع في البداية فكرة عملهن في البناء والتشييد، وفي أعمال شاقة، كان صعبًا ومرفوضًا، إلا أن إبداعهن في عملهن بهذا المجال غيَّر من تلك النظرة لهن.

وأضافت شقيقتها مها الكثيري: "العزيمة كانت موجودة، وتم تطوير شغفنا بالبناء من خلال الإنترنت، ودروس الأون لاين، والدورات".. مشيرة إلى تميزهن في مجال لوح الجبسون بورد، وتركيب الأسقف والجدران، وأنهن حاليًا لسن في حاجة للعمالة بعد اكتسابهن الخبرة والإبداع في عملهن.