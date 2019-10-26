سقطت من الطابق الـ17… لقطة "سيلفي" تقتل فتاة أسيوية في دبي

تسببت صورة سيلفي في مقتل فتاة آسيوية، ١٦ عاما، حيث سقطت من الطابق الـ 17 بأحد الأبراج في دبي، بعدما انزلق المقعد، الذي كانت تقف عليه لتلقي هاتفها داخل الشرفة وتسقط أرضا.

ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم السبت، وقالت إن الفتاة سقطت من أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد أثناء محاولة التقاط "سيلفي" وهي جالسة على حافة شرفة الشقة، التي كانت تقطنها مع عائلتها.

وقالت شرطة دبي، إن الفتاة كانت تحاول التقاط "سيلفي"، وهي تقف فوق كرسي على حافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة، مشيرة إلى أنها فقدت توازنها بصورة أدت إلى سقوطها بطريقة مفاجأة على حد وصف شقيقتها، التي شاهدت الحادث، الصحيفة الإماراتية.

وتقول شقيقة الفتاة، أن الفتاة انزلقت من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه، بينما سقط الهاتف في الشرفة، بشكل مثير للغاية في نفس اللحظة.

ودعا مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل القاسم، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تلك التصرفات، التي يمكن أن تودي بحياة من يقدمون على فعلها.