سقطت من الطابق الـ17… لقطة "سيلفي" تقتل فتاة أسيوية في دبي

ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم السبت، وقالت إن الفتاة سقطت من أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد أثناء محاولة التقاط "سيلفي" وهي جالسة على حافة شرفة الشقة، التي كانت تقطنها مع عائلتها.
وقالت شرطة دبي، إن الفتاة كانت تحاول التقاط "سيلفي"، وهي تقف فوق كرسي على حافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة، مشيرة إلى أنها فقدت توازنها بصورة أدت إلى سقوطها بطريقة مفاجأة على حد وصف شقيقتها، التي شاهدت الحادث، الصحيفة الإماراتية.
#أخبار | لقطة سيلفي تودي بحياة فتاة.— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) October 26, 2019
التفاصيل:https://t.co/K16AixoXRI#أمنكم_سعادتنا pic.twitter.com/8M1c3cB6BC
وتقول شقيقة الفتاة، أن الفتاة انزلقت من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه، بينما سقط الهاتف في الشرفة، بشكل مثير للغاية في نفس اللحظة.
ودعا مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل القاسم، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تلك التصرفات، التي يمكن أن تودي بحياة من يقدمون على فعلها.
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