Widgets Magazine
تسجيل
21:30 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    محمد صلاح

    أول فنانة عربية تدافع عن محمد صلاح بعد انتقادات ظهوره مع عارضة أزياء "فيكتوريا سيكريت"

    © REUTERS / CARL RECINE
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    علقت الفنانة لارا اسكندر، على الانتقادات التي تعرض لها اللاعب المصري الدولي، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، بعد ظهوره في جلسة تصوير مع عارضة أزياء "فيكتوريا سيكريت"، خلال الأسابيع الماضية.

    وقالت "اسكندر"، في لقاء بمجلة "هي": "إن الناس يجب أن يكونوا أكثر انفتاحا، لافتة إلى إن هناك أمور أكثر أهمية تحدث حولنا وتحتاج إلى اهتمامنا بدلاً من الالتفات لمثل هذه الأمور.

    وتابعت:

    "السلبية لن تصل بنا لأي مكان، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي سمحت للجميع بالتعبير عن آرائهم في كل شيء، وبالتالي لا يمكن إرضاء الجميع باستمرار.
    View this post on Instagram

    Not the ideal frame, lighting or shot but the ideal ⭐️ The King himself @mosalah

    A post shared by Lara Scandar (@laracscandar) on

    يشار إلى أن لارا اسكندر، مطربة وكاتبة أغاني مصرية من أصول إيطالية، ولدت في مدينة سانتا مونيكا في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، ونالت شهرتها من المشاركة في مسابقة "ستار أكاديمي 6"، ووصلت إلى النصف النهائي، وهي تغني باللغتين العربية والإنجليزية.

    وأحدثت جلسة التصوير التي جمعت اللاعب الدولي، محمد صلاح بعارضة "فيكتوريا سيكريت"، أليساندرا أمبروسيو، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

    محمد صلاح
    © REUTERS / JASON CAIRNDUFF
    بالفيديو... كواليس جلسة التصوير المثيرة للجدل التي جمعت محمد صلاح بعارضة "فيكتوريا سيكريت"
    وتصدر اسم محمد صلاح وأليساندرا أمبرسيو قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع "غوغل"، فضلا عن الهاشتاغات الأكثر تداولا عبر "تويتر".

    وأليساندرا كورين ماريا أمبروسيو عارضة أزياء وُلدت يوم 11 أبريل/ نيسان عام 1981، في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل. ودرست في مجال الأزياء بالبرازيل، واختيرت في المسابقة النهائية، كعارضة وهي في الـ14 من عمرها وحقّقت شهرة كبيرة.

    وشاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية، منها دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينغ، رالف لورين وكريستيان ديور وغيرهم.

    وأصبحت مع مرور الوقت أكثر العارضات طلبا لتصدّر صفحات المجلات العالمية، على رأسها مجلة Glamour وVogue، حيث تكسب 6 ملايين دولار كل عام.

    أليساندرا ذات أصول إيطالية وبولندية، وعندما بلغت عامها الثاني عشر بدأت دراسة مجال عروض الأزياء، وكانت واحدة من عشرين متسابقة وصلن إلى نهائيات مسابقة ”إيليت موديل لوك“ في عام 1996.

    في 2004 أطلقت خطها الخاص في تصميم أزياء ملابس البحر، الذي حمل اسم " ألكسندرا أومبروسيو بي سيي"، الذي بيع منه أكثر من 10 آلاف قطعة في الشهر الأوّل، وبعدها تحوّلت إلى وجه إعلاني لماركة "نيكست" الإنجليزيّة، وقد وصفتها مجلة "فوربس" بالعارضة الأغلى ثمنا في العالم. وفي العام ذاته، اختيرت لتنضم إلى عارضات "فيكتوريا سيكريت" للملابس الداخلية.

    انظر أيضا:

    شبيه محمد صلاح مصري الجنسية ويعمل في ليفربول لكنهما يختلفان في الراتب...صورة
    محمد صلاح يعلق على حرائق لبنان
    بالصور... محمد صلاح يتقمص شخصية كارتونية احتفالا بعيد ميلاد ابنته
    محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد
    حسام البدري يعلق على صور محمد صلاح مع عارضة الأزياء ويكشف موعد عودته للمنتخب
    الكلمات الدلالية:
    فيكتوريا سيكريت, أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, مصر, ليفربول, اللاعب المصري محمد صلاح, اللاعب محمد صلاح, أخبار محمد صلاح, محمد صلاح
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء الرومانية مادالينا ديانا غينيا على السجادة الحمراء في الحفل الـ14 للمهرجان السينمائي في روما، لحضور العرض الأول لفيلم الرجل الإيرلندي (The Irishman)
    الجيش السوري يدخل منبج واحتجاجات تجتاح لبنان والعراق.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لماذا لا تجرؤ الولايات المتحدة على مهاجمة روسيا
    لهذا السبب لا تجرؤ أمريكا على مهاجمة روسيا
    تفاصيل القمة روسيا - أفريقيا
    تفاصيل القمة "روسيا - أفريقيا"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك