أول تعليق من كاظم الساهر على تظاهرات العراق

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غرد "الساهر": "سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم".
وتابع المطرب العراقي:"أصلي لأجلك في كل حين وأمسح عنك غبار السنين، لماذا أراك حبيبى حزين ويعصر قلبك هذا الألم".
سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) October 26, 2019
فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم
أصلي لأجلك فى كل حين وأمسح عنك غبار السنين
لماذا أراك حبيبى حزين ويعصر قلبك هذا الألم#كاظم_الساهر
Kadim Al Sahir كاظم الساهر https://t.co/SklV7QIvCT
ويشهد العراق موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة "الفساد".
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر طبي، أمس الجمعة، بمقتل وإصابة 65 متظاهرا، إثر الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في محافظة ميسان، جنوبي البلاد.
وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن خمسة متظاهرين قتلوا، وأصيب 60 آخرين بجروح وحالات اختناق، في وسط محافظة ميسان، جنوبي العراق، إثر العنف الذي استخدم في تفريق التظاهرات.
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