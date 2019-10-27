أمريكي من أصل أفريقي يجري زراعة وجه ناجحة

أصبح روبرت تشيلسي، أول أمريكي من أصل أفريقي، يخضع لعملية زراعة وجه ناجحة في أمريكا.

ذكرت ذلك مجلة "تايم" الأمريكية، مشيرة إلى أن تشيلسي، ينتظر منذ 6 سنوات للعثور على متبرع لوجه، تتناسب بشرته مع بشرة وجه الرجل، الذي يبلغ من العمر 68 عاما.

ورفض الرجل عام 2018، زراعة وجه عرضه عليه الأطباء، لأن بشرة المتبرع كانت غير مناسبة، ولأنه لا يريد أن يصبح شخصا مختلفا تماما، بحسب المجلة الأمريكية

وعبر تشيلسي عن امتنانه للشخص، الذي تبرع له بجلده، مشيرا إلى أنه قام بعمل عظيم، وشكر عائلته، لأنهم اختاروا التبرع له بهذه الهدية الثمينة.

وقال إن هذا الرجل منحني فرصة جديدة للحياة، مضيفا: "لا أجد كلمات تعبر عن شعوري، وأشعر بالامتنان لأني تلقيت هذه الهدية الرائعة.

ويعتبر تشيلسي أول مريض ينحدر من أصول أفريقية، يخضع لعملية زراعة وجه ناجحة على مستوى العالم.

Robert Chelsea turned down the first face he was offered. It had belonged to a man with skin that was much fairer.



It took more than a year for Chelsea to get a second call. He’s the first African American to receive a face transplant https://t.co/DeHNNjzAR8 — TIME (@TIME) October 24, 2019

وكان تشيلسي قد تعرض لحادث سيارة في 2013، وأدى إلى إصابته بحروق شديدة في وجهه، وإصابة حوالي 60 في المئة من جلده بحروق، إضافة إلى إصابة مساحة واسعة من جسده بحروق متوسطة.