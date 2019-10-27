كيف استطاعت امرأة متوفاة إنقاذ 7 مرضى في السعودية

استطاعت امرأة متوفاة دماغيا، من إنقاذ 7 أشخاص، خلال 24 ساعة فقط، في المملكة العربية السعودية، حسبما ذكر مسؤولوا الصحة في المملكة.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن المرأة استطاعت، إنقاذ، هؤلاء الأشخاص، بأجزاء من جسدها، وقال إن ذلك تم ذلك حتى فجر اليوم الأحد، في عمل متواصل لمدة ٢٤ ساعة.

امرأة متوفاة تنقد حياة سبعة أشخاص



تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً وبنجاح لسبعة أشخاص



- تم تقسيم الكبد إلى جزئين وزراعتها لمريضين

- تم زراعة كلى وبنكرياس لمريض

- تم فصل الرئتين لمريضين

- تم زراعة القلب لمريض

- الكلية لمريض



تم ذلك حتى فجر اليوم في عمل متواصل لمدة ٢٤ ساعة — توفيق الربيعة (@tfrabiah) October 26, 2019

وكتب على "تويتر": "تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغيا بنجاح لسبعة أشخاص"، مشيرا إلى أن العمليات الجراحية شملت عدة أجزاء من جسدها.

وأوضح أنه "تم تقسيم الكبد إلى جزءين وزراعتهما لمريضين، أما الكليتان، والبنكرياس، والرئتان، والقلب تمت زراعتها في أجساد 5 مرضى".

وقام بجميع عمليات الزراعة جراحين سعوديين.



أشكر أهل المريضة على تبرعهم بأعضائها.



تمت عمليات الزراعة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.



التبرع بالأعضاء يساهم في إنقاذ حياة الكثير.



مئات الأشخاص لدينا يموتون سنوياً بسبب عدم توفر الأعضاء. — توفيق الربيعة (@tfrabiah) October 26, 2019

وقال في تدوينة أخرى: "قام بجميع عمليات الزراعة جراحين سعوديين، وأشكر أهل المريضة على تبرعهم بأعضائها"، مضيفا: "تمت عمليات الزراعة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".

وقال إن "التبرع بالأعضاء يساهم في إنقاذ حياة الكثير، ومئات الأشخاص لدينا يموتون سنويا بسبب عدم توفر الأعضاء".