لماذا يمنع الابتسام وتغطية الوجه على جوازات السفر

كان يسمح في القرن الماضي الابتسام وارتداء النظارات وإخفاء الوجوه جزئيًا بتصفيفات الشعر والقيام بكل ما يحلو لكم في صور جوازات السفر.

واشتدت القوانين والتدابير الأمنية بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 على المباني التجارية في نيويورك، فيما يتعلق ببطاقة الهوية وصور جواز السفر، ثم تم ابتكار جوازات السفر البيومترية.

يحتوي جواز السفر البيومتري الحديث على شريحة حيث تظهر عليها معلومات عنك، بما في هذا بيانات عن المسافة بين عينيك وعرض فمك والمسافة بين الأنف والذقن وكل هذه المعلومات يتم تحليلها كجزء من خريطة الهوية الشخصية.

وكي يعمل الجواز السفر البيومتري وتكون قياسات الوجه واضحة يحظر إخفاء أي شيء ويشمل ذلك ارتداء النظارات أو الابتسام أو تغطية الشعر لجزء من الوجه، لأن كل هذه الأشياء سوف تقلل في النهاية من فعالية الخوارزميات المستخدمة.

عندما تمر عبر البوابة الإلكترونية للمطار الأمريكي مثلا، يجب أن تنظر إلى الكاميرا التي تفحصك وتتلقى خريطة معلوماتك البيومترية، وإن كانت هذه الخريطة هي نفسها (أو شبيهة) بالخريطة البيومترية على جواز سفرك، فيمكنك المرور.