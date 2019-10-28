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11:43 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    تنبيه عاجل لأصحاب "آيفون" بحذف 17 تطبيقا خطيرا

    © Sputnik . Григорий Сысоев
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    إذا كنت تمتلك 17 تطبيقا على هاتفك "آيفون"، فلا بد أن تحذفها في الحال بسبب خطورتها الشديدة.

    وحددت شركة "وانديرا" لأمن الهواتف الذكية، في تقرير لها، الخميس، 17 تطبيقا في متجر "آب ستور" الخاص بـ"آبل"، مصابة بفيروسات طروادة الخبيثة، والتي تم تطويرها جميعها في الهند.

    ومع حلول يوم الجمعة، أكدت شركة "آبل" بأن تم حذف كل التطبيقات من متجرها.

    والتطبيقات الخبيثة هي:

    RTO Vehicle Information
    EMI Calculator & Loan Planner
    File Manager – Documents
    Smart GPS Speedometer
    CrickOne – Live Cricket Scores
    Daily Fitness – Yoga Poses
    FM Radio – Internet Radio
    My Train Info – IRCTC & PNR
    Around Me Place Finder
    Easy Contacts Backup Manager
    Ramadan Times 2019
    Restaurant Finder – Find Food
    BMI Calculator – BMR Calc
    Dual Accounts
    Video Editor – Mute Video
    Islamic World – Qibla
    Smart Video Compressor

    وقالت "وانديرا" إن قائمة التطبيقات الأولية التي أصدرتها تحتوي على تطبيقات مصابة ببرمجيات خبيثة، تجري عمليات احتيال بالإعلانات، إما عن طريق إجراء اتصالات متكررة بشبكات الإعلانات أو مواقع الإنترنت، وهو ما يتم القيام به لتعزيز عدد الزوار بطريقة صناعية، أو عن طريق تحقيق إيرادات من "الدفع عن كل نقرة".

    وأضافت أن التطبيقات المذكورة تتصل بنفس الخادم باستخدام تشفير قوي جدا لم يتمكن الباحثون من فكه بعد.

    كما أوضحت في سياق متصل أن تطبيقات "أندرويد" التي تتواصل مع الخادم نفسه، كانت تجمع معلومات خاصة من أجهزة المستخدمين، مثل تلك التي تدور حول تصنيعه وطرازه وبلد إقامة المستخدم والعديد من تفاصيل الضبط.

    وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان شركة أمن هواتف ذكية أخرى عن وجود 42 تطبيق "أندرويد" مليئة بالبرمجيات الخبيثة، التي تعرض وتنزل الإعلانات تلقائيا، وتسببت في تنزيل ملايين الإعلانات، قبل أن تقوم "غوغل" بحذفها من متجره للتطبيقات "غوغل بلاي ستور".

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    الكلمات الدلالية:
    تطبيقات ذكية, تطبيقات أبل, أخبار تكنولوجية, تكنولوجيا, آيفون, أبل
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