بعد هجومها عليه بسبب تصريح "الضرب بالجزمة"... جورج قرداحي يرد على ريهام سعيد

رد الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، على الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، بعد مهاجمتها له، إثر تصريحاته عنها، والتي أثارت صدمتها.

وكان "قرداحي" قال في البرنامج التلفزيوني اللبناني "في Male"، إن ريهام سعيد "تستحق أن تضرب بالجزمة"، بسبب تصريحاتها عن مرضى السمنة، والتي أثارت غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ناحيتها، ردت ريهام سعيد على جورج قرداحي، في رسالة مصورة لها، الأحد: "من هذه التي تستحق أن تضرب بالجذمة.. بتتكلم عن مين عن زميلة ليك ولا عن واحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت".

وتابعت: "أعلم أنك كبير في السن، وممكن تكون خرفت، لكن ليس لهذا الدرجة".

وأشارت ريهام سعبد إلى أن جورج قرداحي تحدث بجهل شديد عن مشكلة حقيقية، وأنه عار على اللبنانيين، كما سخرت من برنامجه "من سيربح الميلون"، ونسبت نجاحه للنسخة الأجنبية المأخوذة عنه.

وفي أول تعقيب له على مهاجمة ريهام سعيد له، قال جورج قرداحي إنه لم يقصد أبدا الإهانة في حق الزميلة ريهام سعيد ولا سبق له أن أهان أحدا من زملائه في المهنة، بحسب موقع "في الفن".

وأوضح قرداحي أن هناك سوء تفاهم حدث، خاصة أن المقطع الذي عرض عليه خلال لقائه في برنامج "في Male" مع المذيعة كارلا حداد من حلقة ريهام سعيد، جعله يشعر بأنه مسيء لكل البدينات والسمينات ليس في مصر فحسب بل في الوطن العربي لذلك كانت ردة فعله بهذا الشكل.

أما عن استخدامه كلمة "الجزمة" فكان على سبيل المزاح لأن هذا التعبير يستخدم في مصر كثيرا ويسعمه من أصدقائه المصريين ولم يقصد بها جرح ريهام سعيد ولم يسبق له أن جرح أحدا من زملائه في المهنة ولا حتى في حياته العادية لأنه يهتم كثيرا لمشاعر الناس.

وقال قرداحي: "قد أكون تسرعت في ردي لأن المقطع أثار استيائي لأنه يتحدث عن البدينات بشكل مهين وكانت ردة فعلي أنه لا يجب أن تتحدث عنهم بهذا الشكل"، مشيرا إلى أن لم يقصد إهانة من كلامه ولا يستدعي الأمر كل هذا الغضب من جهتها.

وأكد الاعلامي اللبناني أنه لا تربطه معرفة شخصية بريهام سعيد ولم يلتق بها من قبل وبانه لا يقصد أن يجرحها، وأن الأمر لا يستدعي كل هذا الغضب، واختتم كلامه بجملة "المسامح كريم"، وهو اسم أحد برامجه التلفزيونية.

يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.