بريطاني مصاب بالسرطان يتزوج قبل عدة ساعات من موته

أقيم حفل زفاف لمريض بريطاني بسرطان الرئة يدعى غاري قبل ساعات من موته، في مستشفى بمدينة نورثهامبتون البريطانية "نورثهامبتونشاير"، في حركة لفتت انتباه الإعلام المحلي والعالمي.

وبدأت الحكاية في يوليو/تموز، عندما شعر الشاب بوعكة صحية، وبدأ في فقدان الوزن بسرعة، وبعد ذلك في سبتمبر/أيلول تم تشخيص المرض على أنه المرحلة الأخيرة من سرطان الرئة.

Father-of-six, 33, fulfils final wish to 'die a married man' by tying the knot with his beloved bride, 31, in hospital https://t.co/A020kphShL — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 24, 2019

وقالت زوجة غاري بعد وفاته: "عندما علم غاري بمرضه، قال بأنه يريد أن يموت رجلا متزوجا، كنا نظن أنه لا يزال لدينا وقت، لكن آمالنا لم تتحقق يوم الجمعة الماضي في المستشفى، وساعدنا الجميع في تنظيم الحفل، لم يكن لديه القوة لكنه وضع خاتم الزواج في إصبعي وقبلني".

وأضافت أرملته أن أكثر من 25 شخصا من أقاربه وأصدقائه تجمعوا في الجناح المخصص لغاري في المستشفى.

وتوفي غاري بعد سبع ساعات من الزفاف، عن عمر يناهز 33 عامًا فقط.