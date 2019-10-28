بالفيديو... مذيعة "العربية" تتعرض لموقف مفاجئ على الهواء

تعرضت الإعلامية اللبنانية، نجوى قاسم، من قناة "العربية" الإخبارية، لموقف مفاجئ على الهواء.

وأثناء تواصل "قاسم" مع أحد المراسلين من لبنان، أخبرها قبيل انتهاء التغطية، والجمهور من خلفه أن أهل لبنان يطلبون منه توجيه تحية خاصة لها، وإبلاغها بمدى حبهم وتقديرهم لها.

من جانبها، تأثرت نجوى قاسم بشدة من هتافات المتظاهرين ومن الموقف ككل، لتعرب بعده عن امتنانها وحبها لكل أهلها في لبنان.

​ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.