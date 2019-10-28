تزامنا مع "الهالوين"... "ناسا" تكشف عن صورة مخيفة للشمس

كشفت وكالة "ناسا" الفضائية، أمس الأحد، عن صورة مخيفة للشمس، تزامنا مع الاحتفال بعيد الهلع "الهالوين".

وشاركت "ناسا" عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، صورة للشمس، وهي تشبه اليقطينة المضيئة، التي تعتبر رمزا لعيد "الهالوين"، الذي يتم الاحتفال به في 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وأشارت الوكالة الفضائية إلى أنها التقطت الصورة المخيفة في 8 أكتوبر 2014، وفسرت هذا لوجود مناطق في الشمس تحترق بشكل أكثر سطوعا من غيرها.

وقالت "ناسا" في بيان لها: "إنها علامات على مجموعة مكثفة ومعقدة من الحقول المغناطيسية تحوم في جو الشمس، الإكليل".

وتابعت: "تمزج هذه الصورة بين مجموعتين من أطوال الموجات فوق البنفسجية الشديدة في 171 و 193 أنغستروم، وعادة ما تكون ملونة باللون الذهبي والأصفر، لخلق مظهر يشبه عيد "الهالوين" بشكل خاص".

ودعت "ناسا" الناس لتحميل صورة عالية الدقة للشمس المخيفة، وذلك "في الوقت المناسب مع الاحتفال بالهالوين".