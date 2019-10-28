في اتهامها بإهانة البدناء... القضاء المصري يصدر حكمه على ريهام سعيد

أصدر القضاء المصري حكمه، اليوم الاثنين، في القضية التي تحاكم فيها المذيعة ريهام سعيد، بتهمة إهانة مرضى السمنة.

وقضت محكمة جنح قسم العجوزة، بمحافظة الجيزة غربي القاهرة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة لها بالسخرية من المصريين في قضية "السمنة"، وذلك فى الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

يشار إلى أن أحد المحامين كان قد تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد ، بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين" وذلك عبر برنامجها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.

وفي السايق ذاته، قرر مجلس نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة، عقد اجتماع طارئ بمقر النقابة، لبحث الموقف واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي، لضمان إعلام مهني مسؤول، بعد ما تم رصده من أوصاف وعبارات مهينة في الحلقة الأخيرة من برنامج "صبابا" من تقديم الإعلامية ريهام سعيد.

من جانبها، ردت ريهام سعيد على تلك الإجراءات بفيديو قديم لإحدى حلقات نفس البرنامج وهي تتحدث عن نفس الموضوع، وعلقت متعجبة: "من عشر سنين كنت بتكلم في نفس الموضوع اشمعنى دلوقتي".