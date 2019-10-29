دب ينقض على كلب أمام أعين صاحبيه ويقتله

انقض دب على كلب، ليلة 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة كيم، جمهورية كاريليا الروسية، وقتله أمام أعين صاحبيه.

تجول الدب حول مبنى سكني لفترة طويلة قبل أن يدخل الفناء ويهاجم كلب الحراسة، بحسب المنشور على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي".

Медведь убил собаку в карельском городе https://t.co/XMNaKH5llx pic.twitter.com/vOqCUPPx0q — Губернiя Daily (@gubernia_daily) October 28, 2019

وحاولت العائلة إنقاذ الحيوان الأليف، لكن المفترس لم يستجب لأفعال الناس في البداية، وعندما اختفى الوحش من المكان، كان الكلب قد نفق.

وقال أصحاب الكلب: إن أصغر فرد في عائلتنا "مختار" حارب الدب بشجاعة ليلة اليوم، لقد رأينا كل ما كان يحدث لكننا لم نقدر أن نفعل شيئا".

ثم تواصلت العائلة مع الصيادين، الذين قدموا ونصبوا كمينا للدب، لكن الحيوان المفترس لم يعد، وتجدر الإشارة أن الدببة في مدينة كيم غالبا ما تظهر قرب مصنع الأسماك والمقبرة ومحطة الغاز.

في سياق متصل، نشر مارك وهو صاحب منزل في نيوجيرسي الأمريكية مقطع فيديو على فيسبوك يظهر مواجهة بين كلبه ودب دخل إلى حديقة المنزل.