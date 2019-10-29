علماء يعثرون على مفاجأة داخل مومياء مصرية قديمة

ووفقا لصحيفة "Le Figaro"، قام العلماء بدراسة ما بداخل المومياء بواسطة الأشعة السينية.
ونجح العلماء في تصميم مجسم ثلاثي الأبعاد للمومياء التي يبلغ عمرها 2500 سنة، بواسطة تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز.
Trois queues et cinq pattes arrières: les mystères de la momie du chat égyptienhttps://t.co/VzAojwtlSQ— Le Figaro Culture (@Figaro_Culture) October 27, 2019
واتضح للعلماء أن داخل المومياء رفات أكثر من قطة، حيث وجدوا بداخلها ثلاثة ذيول وخمس أرجل خلفية، وقطعة مكورة من النسيج مكان جمجمة إحدى القطط.
يذكر أن وزارة الآثار المصرية أعلنت، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، العثور على 20 تابوتا خشبيا سليما في الأقصر يعتقد أن بداخلها مومياوات.
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