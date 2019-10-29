لظروف قاهرة... شوارزنيغر يلغي العرض الأول لأحدث أفلامه

أُلغي العرض الأول لأحدث أفلام نجم أفلام الحركة الأمريكي، أرنولد شوارزنيغر (ترمينيتور: دارك فيت)، الذي كان مقررا مساء أمس الاثنين، بسبب الحرائق التي اندلعت في غابات لوس أنجلوس.

وكان من المقرر إقامة العرض الأول للفيلم في هوليوود على مسافة كيلومترات من الحريق، وقالت شركة "باراماونت بيكتشرز" للإنتاج السينمائي، إن الطعام الذي كان سيقدم في الاحتفال بالعرض تم التبرع به لمراكز إيواء تابعة للصليب الأحمر الأمريكي تستضيف الفارين من الحريق، وفقا لـ"رويترز".

وقال بطل الفيلم شوارزنيغر، الذي كان يشغل منصب حاكم كاليفورنيا السابق، إنه كان ضمن آلاف فروا من منازلهم أثناء الليل، بسبب الحرائق.

© REUTERS / STEPHEN LAM رجل إطفاء يمرر خرطوما لإخماد بقعة ساخنة أثناء حريق كينكايد في هيلدسبورغ، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019

وفيلم "ترمينيتور:دارك فيث" هو أحدث أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي "ترمينيتور"، التي صنعت شهرة أرنولد شوارزنيجر في هوليوود منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتشاركه البطولة ليندا هاميلتون، وسيطرح بدور العرض السينمائية في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ودمر حريق غابات سريع الانتشار ما لا يقل عن 5 منازل بملايين الدولارات في أحد أغنى أحياء مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وأجبر بعض المشاهير على الفرار في منتصف الليل.

ومن بين الأحياء التي صدرت أوامر بإخلائها منطقة برنتوود الراقية، التي اشتهرت على مستوى العالم في 1994، عندما اتهم لاعب كرة القدم الأمريكية السابق أو.جيه. سيمبسون بقتل زوجته السابقة ونادل فيها، وفقا لرويترز.

واليوم يعيش في برنتوود نجم كرة السلة، ليبرون جيمس، ومجموعة من نجوم الصف الأول في هوليوود ومنتجون أثرياء ومسؤولون تنفيذيون في شركات إعلامية.

وقال "جيمس" الذي يلعب في نادي "لوس أنجلوس ليكرز"، إنه اضطر هو وزوجته للخروج بسيارتهما في الصباح الباكر بحثا عن مكان للبقاء فيه بعد فرارهما من منزل يقيمان فيه مع أطفالهما الثلاثة.

واشترى جيمس منزله الذي يضم ثماني غرف للنوم في برنتوود بمبلغ 23 مليون دولار في أواخر عام 2017 وفقا لتقارير إعلامية.

وعلى الطرف الشمالي من برنتوود، تحولت عدة منازل بملايين الدولارات إلى أنقاض على امتداد شارع مزين بأشكال مرعبة بمناسبة عيد كل القديسين (الهالويين).

وانصهرت يد بلاستيكية دامية من زينة الهالويين أمام أحد المنازل وظلت جمجمة ضخمة على حالها أمام باب منزل آخر.

وامتلأ الجو بالدخان الكثيف، في حين حلقت طائرات هليكوبتر وطائرات صهاريج ورشت الماء من السماء.