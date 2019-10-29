تليسكوب "ناسا" يكشف عن وجه فضائي مخيف

رصد تلسكوب هابل، التابع لوكالة "ناسا" الفضائية، ملامح وجه مخيف في الفضاء، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الهلع "الهالوين".

وكشفت "ناسا" عن وجه بعيون متوهجة، ويشبه الجمجمة المشوهة، أو وجه فضائي أقرب للشبح، ولكنها أكدت أن السر وراء تشكل تلك الصورة المخيفة، هو اصطدام مجرتان ببعضهما البعض.

وقالت "ناسا" في بيان أصدرته، أمس الاثنين، إن "كل "عين" في الوجه عبارة النواة الساطعة لكل مجرة، بينما الخطوط العريضة للوجه هي عبارة حلقة من النجوم الزرقاء، فيما تشكل الأنف والفم من كتل أخرى من النجوم الجديدة.

RT @HubbleTelescope: #HappyHalloween! Two merging galaxies resemble a ghostly face with glowing eyes that appear to be “staring” at Earth in the latest Hubble image. The “eyes” are the galaxies’ bright cores of aging stars. https://t.co/9XaNSrX3o3 pic.twitter.com/utOJPmybGo — The Rotunda (@GrandRotunda) October 28, 2019

ويطلق على نظام المجرة هذا اسم "Arp-Madore 2026-424"، والذي يقع على بعد 704 مليون سنة ضوئية.

ولن تستمر هذه الواجهة الفضائية المخيفة إلى الأبد، إذ ستندمج المجرتان في نهاية المطاف، لكن هذا سيحدث بعد مليار أو ملياري عام.