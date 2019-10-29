جامعة عربية تعلن سعيها لإطلاق قمر صناعي خاص بها

أعلن الدكتور محمد سامي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن وكالة الفضاء المصرية تسعى إلى تقديم دور مهم بالمنظومة التعليمية المصرية من خلال تقديم القمر الصناعي التعليمي.

وكشف سامي خلال كلمته بالندوة التي تنظمها جامعة القاهرة على هامش توقيع برتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، أن هناك توجها رئيسيا لدى جامعة القاهرة لإطلاق قمر صناعي خاص بها، في خطوة غير مسبوقة على مستوى الجامعات.

وقال نائب رئيس جامعة القاهرة: "إطلاق قمر صناعي للجامعة أمر مهم لكل جامعة"، لافتا إلى أن جامعة القاهرة بها مركز لدراسات وعلوم الفضاء، يجب أن يكون له صلة وثيقة بين كليات العلوم والهندسة في سبيل تحقيق أغراضه.

وأوضح سامي أن بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، يهدف إلى تكامل الجهود والتعاون العلمي بين الجامعة والوكالة لإثراء العملية التعليمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدى الطرفين من مراكز بحثية ومعامل وورش عمل إنتاجية وكوادر مؤهلة.

وأتم أن التعاون مع وكالة الفضاء المصرية يتضمن المشاركة في المشاريع والبحوث العلمية والمؤتمرات العلمية وورش العمل، والتنسيق في جميع المراحل البحثية بدءا من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي، وإقامة الندوات والفعاليات وبرامج التدريب لنشر المعرفة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء.