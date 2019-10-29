إليسا تشكر الحريري بعد تقديم استقالته

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقديم استقالته اليوم الثلاثاء إثر تفاقم الاحتجاجات في لبنان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وغردت إليسا عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لا يوجد أحد أكبر من بلده. الرئيس الحريري استقال وأكد أنه يرغب في الاستماع إلى شعبه".

وتابعت المطربة الشهيرة للحريري: "شكرا لأنك سمعت صوت الشعب في وقت أظهر لنا العديدين أنه لا يهمهن هذا البلد. الله معك".

ما حدا أكبر من بلدو. الرئيس الحريري استقال وأكد إنو بدو يسمع لشعبو. شكرا لأنك سمعت صوت الشعب بوقت كتار فرجونا إنو ما بيهمن هل البلد. الله معك — Elissa (@elissakh) October 29, 2019

​يشار إلى أن إليسا طلبت من سعد الحريري تقديم استقالته، وذلك خلال مشاركتها في تظاهرات لبنان.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية.

وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرارا لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

وتابع: اليوم لا أخفيكم، وصلت لطريق مسدود، لذلك يجب أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، لذلك أنا ذاهب إلى قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشيل عون، وللشعب اللبناني بكل المناطق، تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين، اللذين نزلوا على الساحات للمطالبة بالغيير".

وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.