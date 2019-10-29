لجين عمران ترد على مهاجميها بسبب "الراقصة المنتقبة"... وأحلام تتدخل

لم تصمت الإعلامية السعودية، لجين عمران، على الانتقادات التي تعرضت لها، بسبب رأيها، في واقعة القبض على الفتاة المنتقبة التي رقصت خلال فعاليات "موسم الرياض".

وغردت "عمران" في البداية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "للأسف في ناس فاهمين الانفتاح والتطور بشكل يثير الإشمئزاز"، وهي التغريدة التي أثارت انتقاد الكثير من المتابعين لها، مؤكدين أنه ليس من حقها أن تهاجم أي سيدة سعودية، خصوصا أنها لم تلتزم بالزي السعودي.

للأسف في ناس فاهمين الإنفتاح و التطور بشكل يثير الإشمئزاز !!! https://t.co/QlgkPiOel6 — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) October 26, 2019

وردت لجين عمران على منتقديها بتغريدة أخرى، قالت فيها: "لم أتعود الرد على عقول صغيرة تريد أن تفهم كل شي بالعكس.. ولمن تسائل ما الموضوع!! لم ولن أستنكر رقص (البنات أو الشباب)، فالطبيعة البشرية تتفاعل مع الموسيقى حتى الطفل الصغير الذي لا يعي سيرقص، لكن استنكرت حركتها الأخيرة ليأتي من يدافع عن حركتها ويهاجم استنكاري!!".

لم أتعود الرد على عقول صغيرة

تريد أن تفهم كل شي بالعكس

و لمن تسائل ما الموضوع!!

لم و لن أستنكر رقص(البنات أو الشباب)

فالطبيعة البشرية تتفاعل مع الموسيقى

حتى الطفل الصغير الذي لا يعي سيرقص

لكن إستنكرت حركتها الأخيرة ( موضحة في الفيديو)

ليأتي من يدافع عن حركتها و يهاجم إستنكاري!! pic.twitter.com/Futujr9e2H — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) October 28, 2019

​وشاركت لجين عمران في تغريدة أخرى، مجموعة من التغريدات التي وثقتها لمنتقديها، مدللة على أن المهاجمين لها يمارسون ”الهبل والقذارة“، على حد تعبيرها، لأنهم يحملون أسماء مستعارة ورموزا.

وأوضحت قائلة: "كلهم يدافعون عن أفكار شاذة بشكل مستميت وغبي وفوق كل هذا عاملين حالهم سعوديين، حركات قديمة تلعبون على مين بالضبط!؟".

تفضلووو

هذي هي الأشكال إلي تهاجمهني😄

الحمدلله و الشكر و لا واحد فيهم يكتب بإسمه الحقيقي

كلهم أسماء مستعارة و رموز

و هذا إقرار بالهبل و القذارة إلي يمارسوها

و كلهم يدافعون عن أفكار شاذه بشكل مستميت و غبي🏳️‍🌈

و فوق كل هذا عاملين حالهم سعوديين

حركات قديمة🥱

تلعبون على مين بالضبط !؟ pic.twitter.com/zwGPs1KsGK — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) October 28, 2019

​وهنا، تدخلت الفنانة الإماراتية أحلام، ودعمت لجين عمران مؤكدة أنها تمثلها وطالبتها بألا تعبأ بما يقوله المنتقدون لها فقالت: "ما عليك منهم يا الغالية خلهم يكثون في البحر صكي بلوك وبطاق إنتي امرأة ضد 60 رجل".

وردت لجين عمران على أحلام، فقالت: "الحمد لله المكتب عندي كل شوي يدخل ينظف حسابي بعمل بلوك لهالمخلوقات وشكرا على لطفك".

الحمدلله المكتب عندي كل شوي يدخل ينظف حسابي بعمل بلوك لهالمخلوقات

و شكرا على لطفك🙏🤗 https://t.co/lyPHYmfBjq — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) October 28, 2019

و​وجه النائب العام في المملكة العربية السعودية، السبت، بإلقاء القبض على فتاة أخلت بآداب وشروط الذوق العام.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للفتاة وهي ترقص‎ بين مجموعة من الشبان والفتيات، في إحدى فعاليات "موسم الرياض" الترفيهي، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.

وكانت الفتاة ترتدي الزي السعودي التقليدي، بعباءتها السوداء ونقابها، وأثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في المقطع المصور وهي ترقص بينما يتجمع حولها عدد كبير من الشباب والفتيات.