البريطاني الطائر "ريتشارد" يحلق في الرياض فيديو

حلّق الرجل الطائر "ريتشارد براوننج" من أمام مقر منتدى الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض الذي انطلق اليوم بحضور بعض قادة الدول ومدراء كبار الشركات، وقام الرجل الطائر بتجربة الطيران والتحليق أمام الحضور مستخدماً البدلة النفاثة.

وتمكن المخترع البريطاني ريتشارد براوننج من دخول سجل غينس للأرقام القياسية قبل سنوات، بعد أن سجل أول رقم قياسي في التحليق لإنسان مرتبط بمحرك، محققًا سرعة 51.5 كم / ساعة في محاولته الثالثة والأخيرة، فوق بحيرة في مدينة ريادينغ في إنجلترا.

#فيديو لمرحلتي الإقلاع والهبوط من تجربة الطيران التي قام بها البريطاني ريتشارد براوننغ أثناء انعقاد #مبادرة_مستقبل_الاستثمار pic.twitter.com/6Aq0xtxURf — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) October 29, 2019

​ويبلغ ريتشارد براوننج، 38 عاماً، وقام على تصميم البدلة خلال 3 سنوات دون مساعدة، ليقوم بتجربتها في حديقة لاجونا بارك في ريدينج، بيركشاير في بريطانيا وتتكون البدلة من ستة توربينات صغيرة تعمل بالكيروسين.

يتم التحكم بها بشكلٍ كامل اعتماداً على حركة الشخص الذي يرتديها وتوجه ريتشارد براوننج إلى فنائه في الريف الإنجليزي وأرفق محرك غاز تعمل بالوقود الكيروسين، وهي نسخة صغيرة من محرك الطائرة ، لكل ذراعيه وساقيه.