وداعا لمحطات الوقود..."تويوتا" تطور سيارة تعمل على "روث الأبقار"

يبدو أن الوقوف على محطات الوقود في طابور طويل سيصبح من الماضي، حيث تقوم شركة "تويوتا" اليابانية بتطوير تقنية حديثة تعتمد على وقود جديد.

تقوم الشركة اليابانية بتطوير سيارات جديدة تعتمد على مفهوم جديد للطاقة بعيد عن المفهوم الحالي ومصادر الطاقة الحالية، حيث تعمل على تصنيع سيارات تعمل على فضلات الأبقار.

الشركة طرحت للمرة الأولى تصميم سيارتها من طراز "Mirai"، والذي من من المفترض أن يعمل على خلايا وقود الهيدروجين الذي يتم تحويله من روث الماشية.

فبحسب تصريحات كبير مسؤولي قسم التكنولوجيا في الشركة اليابانية، شيجيكي تيراشي، فإن براز الماشية يمكن أن ينتج الهيدروجين الكافي لتشغيل هذا الطراز من السيارات، والذي تم إعادة تصنيعها منذ عام.

يذكر بأن السيارة المقرر طرحها في الأسواق في عام 2021، قادرة على استخدام هذا النوع من الوقود لتحوله الى كهرباء، دون إطلاق اي انبعاثات ثانوية سوى الماء.

هذا وتعتبر تجربة الشركة لإستخدام هذا النوع من الوقود ليست بالجديدة حيث أعلنت في عام 2017، عن رغبتها بإنشاء معمل في كاليفورنيا الأمريكية للحصول على غاز الميثان من روث الماشية الحلوب، ولتوليد المياه والكهرباء والهيدروجين.