ريكي مارتن يحتفل بطفله الرابع من زوجه السوري... صورة

أعلن الفنان العالمي ريكي مارتن على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ولادة ابنه الرابع من زوجه سوري الأصل، جوان يوسف.

نشر الفنان البورتوريكي ذو الأصول الإسبانية؟، على حسابه الخاص على "إنستغرام" صورة جمعته مع المولود الجديد وزوجه.

وعلق مارتن على الصورة قائلا "ابننا رين مارتن-يوسف ولد".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #elbebéhanacido Публикация от Ricky (@ricky_martin) 29 Окт 2019 в 3:48 PDT

وللفنان ريكي مارتن وزوجه جوان 3 أولاد هم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنتهما لوسيا.

يذكر أن ريكي مارتن عقد قرانه على الرسام خوان يوسف، مطلع العام 2018، عبر احتفال حضره أقارب أفراد عائلتهما مع مجموعة من الأصدقاء.

وتعرف ملك الرقص والغناء اللاتيني مارتن (44 عاما) على جوان (32 عاما) وهو فنان سويدي من أصل سوري، عندما اكتشفا لغة مشتركة في حبهما لمجال الفن.