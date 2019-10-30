لأول مرة في تاريخ السعودية.. مباراة مصارعة نسائية

أعلن اتحاد WWE إقامة مباراة مصارعة نسائية لأول مرة في التاريخ على أرض المملكة العربية السعودية، ضمن عرض "كراون جول"، يوم غدا الخميس، بمدينة الرياض.

وستكون المباراة بين المصارعة الكندية ناتاليا نايدهارت والأمريكية لايسي إيفانز.

وعلقت إيفانز على الخبر، قائلة: "لم أعتقد أبدا أنني سأحظى بفرصة فعل الأشياء التي فعلتها مع WWE، غدا سأجل ابنتي الصغيرة تشاهد أن العمل الشاق يمكن أن يجعلك تصنع التاريخ، أنا مستعدة لذلك".

عاجل: تم الإعلان اليوم في المؤتمر الصحفي لكراون جول عن أن نتاليا سوف تواجه لايسي إيفانز في أول نزال للسيدات في المملكة العربية السعودية وذلك غدا في استاد الملك فهد الدولي بالرياض#WWECrownJewel #موسم_الرياض @NatbyNature @LaceyEvansWWE pic.twitter.com/Ay3WZmro8r — WWE MENA (@WWEmena) October 30, 2019

ومن جانبها، قالت ناتاليا: "العالم سيشاهدنا. فخورة جدا بتمثيل القسم النسائي مساء غد في كراون جول، حان الوقت لتقديم أفضل ما لديك يا لايسي".

"كراون جول" هو عرض مصارعة محترفين تقدمه شركة دبليو دبليو إي وسوف يشاركه فيه المصارعين من قسمي راو وسماكداون.

العرض جزء من فعاليات موسم الرياض، ويستضيفه ملعب الملك فهد الدولي، ويعتبر العرض الثاني في السعودية بعد عرض كراون جول عام 2018.